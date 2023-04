“Trovati un nuovo club”: incubo Juve, salta l’affare

Calciomercato Juventus, ormai sembra tutto definito. Manca poco, infatti, per l’addio: cosa sta succedendo in mediana.

In casa ‘Reds’ sembra già esserci chiarezza sul futuro di uno dei giocatori. Il profilo in questione arriva dalla Juventus e adesso dovrebbe, secondo l’indiscrezione estera di ‘footballinsider247’ trovarsi già una nuova dimora.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione del portale estero, il Liverpool avrebbe chiesto esplicitamente al brasiliano Arthur di trovarsi già una nuova squadra. Certamente il riscatto a questo punto non avverrà. Il centrocampista brasiliano ha giocato pochissimo in questa stagione anche a causa di in un infortunio che l’ha tenuto parecchio fuori dai campi di gioco.

Calciomercato Juventus, Liverpool deciso su Arthur: “Può cercarsi una nuova squadra”

Ora bisognerà capire le volontà della stessa Juventus che potrebbe, a questo punto, averlo già indietro nella prossima stagione. Gli obiettivi della società bianconera sembrano però differenziare con il possibile reintegro del brasiliano e, dunque, la cessione sembra la priorità anche per garantire entrare importanti da poter, poi, reinvestire sul mercato in futuro.

Certamente, col mancato riscatto da parte del Liverpool, i bianconeri perderanno quel tesoretto che avrebbe potuto arrivare proprio con il riscatto da parte della squadra inglese. Ma, ormai, il destino sembra segnato. Klopp e tutta la dirigenza del Liverpool sembrano decisi sui propri passi e non ci sarà alcuna possibilità di continuare, ancora, insieme. Pertanto la Juventus dovrà trovare, in caso di cessione, un’altra squadra al centrocampista brasiliano ormai dai margini del progetto dei Reds. Non ci resta che attendere l’apertura del mercato estivo per capirne qualcosa di più.