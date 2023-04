Doppio KO, poi l’esonero: il big match contro la Juve parte parte col botto

Juventus-Inter sarà una partita cruciale in tutti i sensi. Potrebbero esserci grandi novità anche partendo dalla panchina: i dettagli.

Juventus-Inter sarà importante in primis per la possibilità di raggiungere un traguardo importante come la finale della Coppa ma in secondo luogo anche per il futuro di un tecnico in particolare.

Infatti, le prossime sfide per Simone Inzaghi saranno cruciali. Gli ultimi risultati stanno facendo riflettere la dirigenza sul suo futuro. E come sottolineato anche da ‘Calciomercato.it’, le prossime sfide prima di campionato, contro il Monza e poi in Champions contro il Benfica potrebbero già essere decisive per il suo futuro.

Simone Inzaghi a rischio esonero: prossime sfide contro il Monza e Benfica saranno cruciali

Come, infatti, viene sottolineato le prossime sfide in agenda dei nerazzurri potrebbero già dire molto su quello che sarà il destino di Inzaghi, dal Benfica fino al Monza la panchina verrà, sostanzialmente, decisa. Di conseguenza, in mancanza di risultati positivi, Inter-Juventus potrebbe avere una diversa guida tecnica. Una conseguenza che arriverà soltanto conoscendo i risultati di queste due importanti gare.

Come la Juventus, anche l’Inter è in un momento stagionale decisivo. La squadra nerazzurra, però, non sta più ottenendo la vittoria e l’ennesimo pareggio avvenuto proprio ieri ha già messo in seria discussione il tecnico piacentino che adesso dovrà giocarsi il tutto per tutto per riconquistare fiducia della dirigenza e dei tifosi. Staremo a vedere cosa succederà ma intanto la Juventus pensa ai prossimi obiettivi, oltre all’Inter, ci sarà la sfida molto importante con lo Sporting.