Incubo retrocessione, fiato sospeso Juventus: così spariscono 35 milioni

Calciomercato Juventus, l’incubo della retrocessione potrebbe far saltare uno degli affari più importanti in ottica futura: i dettagli.

Come conferma la classifica, in caso di retrocessione del club detentore del prestito, la situazione per i 35 milioni del riscatto potrebbe saltare.

In questa stagione, infatti, il centrocampista americano McKennie è finito in prestito al Leeds, squadra inglese con iniziali grandi aspettative ma che sta trovando diversi problemi in questa stagione in corso e adesso il posizionamento in classifica è pressoché preoccupante. Con il club si era già parlato di un assicurato riscatto di 35 milioni che, però, in caso di retrocessione rischierebbe, definitivamente, di saltare.

salta il riscatto: se il Leeds retrocede addio ai 35 milioni per McKennie

L’americano Weston McKennie ha sicuramente trovato il suo posto in Premier League, giocatore versatile che già in bianconero ha dato dimostrazione del suo phisique du role da centrocampista di un certo livello ma che vista la grande concorrenza proprio in bianconero, alla fine, ha cercato spazio altrove, da protagonista.

Un futuro che, come anticipato, sembrava già deciso proprio nel club inglese ma che adesso potrebbe essere, nuovamente, stravolto in caso di retrocessione del Leeds. Insomma, adesso, il riscatto passerà tutto dalla classifica che dovrà dare il verdetto definitivo sul campo. Certamente in caso di risultati negativi e, quindi, retrocessione matematica. Il centrocampista McKennie tornerà da Allegri nella prossima stagione facendo definitivamente perdere i soldi del riscatto e quei 35 milioni di euro che sarebbero potuti essere reinvestiti in colpi in entrata.