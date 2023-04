Calciomercato Juventus, colpo di coda al fotofinish: firma con il Real

Secondo l’indiscrezione estera di ‘Relevo’, infatti, c’è una grande possibilità che Asensio prolunghi il suo contratto con il Real Madrid. Questo significa che il giocatore non si trasferirà in Serie A, dove era stato accostato in particolare alle big del nostro campionato. Asensio è ancora considerato uno dei calciatori più promettenti del calcio spagnolo, ma negli ultimi tempi ha avuto qualche difficoltà a trovare spazio nella rosa del Real Madrid.

Nonostante questo, il club madrileno sembra credere ancora molto in lui, tanto da voler prolungare il suo contratto. In questo modo, Asensio avrebbe l’opportunità di dimostrare il suo valore e il suo talento anche in futuro, magari diventando uno dei protagonisti della prossima stagione del Real Madrid. La notizia del possibile rinnovo del contratto di Asensio con il Real Madrid è stata accolta con grande gioia dai tifosi del club, che vedono in lui uno dei giocatori più promettenti del panorama calcistico spagnolo e mondiale. Resta da vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane, ma intanto sembra che le porte della Serie A si stiano chiudendo per il talento spagnolo.