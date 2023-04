Calciomercato Juventus, svolta Milinkovic-Savic: altri due colpi in Serie A

Svolta per la Juventus nella corsa a Milinkovic-Savic: all’orizzonte altri due colpi in Serie A

La Juventus si prepara al big match di Europa League contro lo Sporting CP che andrà in scena domani sera alle 21:00 all’Allianz Stadium, valevole per i quarti di finale d’andata.

Uno dei grandi pallini della Juventus rimane Sergej Milinkovic-Savic che proprio nell’ultima giornata di campionato ha siglato il gol del vantaggio della Lazio contro i bianconeri. Il centrocampista serbo è in scadenza a giugno 2024 e questa volta il patron biancoceleste Claudio Lotito deve valutare attentamente le offerte che si presenteranno. In merito alla situazione di Milinkovic è intervenuto il giornalista Rai, Ciro Venerato, che ha parlato ‘1 Football Club’, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Di seguito le sue parole che coinvolgono anche un altro big in ottica Juventus, Nicolò Zaniolo. I bianconeri vorranno provare a indirizzare la qualificazione sfruttando il fattore campo. Intanto, però, la dirigenza è già proiettata al prossimo calciomercato estivo, per cercare di colmare i vuoti che potrebbero essere lasciati da alcuni big, in scadenza a giugno.che proprio nell’ultima giornata di campionato ha siglato il gol del vantaggio della Lazio contro i bianconeri. Il centrocampista serbo è in scadenza a giugno 2024 e questa volta il patron biancoceleste Claudio Lotito deve valutare attentamente le offerte che si presenteranno., che ha parlato ‘1 Football Club’, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Di seguito le sue parole che coinvolgono anche un altro big in ottica Juventus,

Juventus, da Milinkovic a Zaniolo: il punto sul mercato bianconero

“Che la Juventus farà movimenti di mercato è quasi certo. Ci sono, però, due mercati paralleli. Una Juventus in Champions decreterebbe un determinato progetto, una squadra fuori dalle Coppe, invece, un altro.

In tal senso, Zaniolo e Milinkovic Savic sono due profili che interessano, e non poco. Il serbo è ad un anno dalla scadenza e il procuratore è stato recentemente a Torino. L’ex Roma, inoltre, ha una clausola di trentacinque milioni che potrebbe ingolosire la Juve. Sono ambizioni che necessitano della qualificazione in Champions“. La Juventus, però, sta monitorando anche altri giocatori di Serie A di minor risonanza ma che si stanno rivelando di assoluto valore: “Alla Juve piacciono anche profili meno proibitivi come Emil Holme Morten Hjulmand. Sono opzioni che i piemontesi potrebbero percorrere anche in assenza di una qualificazione alle Coppe”.