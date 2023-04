Juventus-Sporting, sospiro di sollievo Vlahovic: le ultime dalla rifinitura

Juventus-Sporting, domani una partita cruciale vedrà impegnati i bianconeri in una sfida che non ammette errori: ci sono novità su Vlahovic.

Dalla rifinitura ci sarebbero già buone notizie per quanto concerne l’attaccante serbo Dusan Vlahovic.

L’attaccante classe 2000 starebbe già allenandosi in gruppo e, dunque, potrebbe essere già a disposizione per la partita di domani sera. Un match decisamente importante per la squadra di Allegri che non dovrà essere preso con leggerezza.

Vlahovic ritorna in gruppo per la sfida di Europa League

Dusan, dunque, potrebbe essere a disposizione per l’importante sfida di domani sera. I ragazzi dovranno giocarsi la prima della doppia sfida contro la squadra portoghese dello Sprting. Una partita che, come dicevamo poc’anzi, non può ammettere errori e, nonostante l’andata in casa, la squadra di Allegri dovrà concentrarsi al massimo per uscire con un risultato importante così da agevolare il ritorno.

L’obiettivo della stagione continua ad essere proprio l’Europa League. Vista anche la scia degli ottimi risultati delle altre italiane in Europa, la Juve, viste le qualità che ha a disposizione, non deve essere da meno. Oggi mister Allegri, in conferenza stampa, potrebbe già anticipare un po’ della formazione che scenderà in campo domani sera, appuntamento, ricordiamolo, all’Allianz Stadium di Torino. Ci sarà, sicuramente, uno stadio pieno pronto a supportare la propria squadra in attesa di capire cosa succederà, anche, nelle faccende extra campo.