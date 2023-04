La Juventus non lo può trattenere: “Addio anche con la Champions”

Calciomercato Juventus, bianconeri appesi al destino di uno dei loro giocatori chiave: tutti i dettagli svelati in ‘diretta’.

La Juventus è legata, ancora, indissolubilmente, da uno dei loro giocatori chiave che spera in tutti i modi di poter rinnovare anche se, come riportato da ‘Albanese’ direttamente ai microfoni della trasmissione ‘TVPLAY’, potrebbe essere faccenda assai complicata.

Come, infatti, riporta Albanese ai microfoni di ‘TVPLAY’, la situazione per il suo rinnovo è una faccenda decisamente complicata e potrebbe non arrivare a prescindere o meno dalla qualificazione in Champions League. Una brutta tegola per Allegri che potrebbe dover rinunciare al proprio beniamino a prescindere dai risultati stagionali.

Rabiot, il rinnovo si complica: “Mi sembra difficile da trattenere”

Il centrocampista francese è, ormai, un giocatore chiave. Le sue prestazioni parlano chiaro, da possibile separato in casa come poteva essere nella scorsa estate, adesso, il centrocampista francese è un top player in tutto e per tutto. Qualità, tecnica ma soprattutto grande visione di gioco e propensione offensiva. Tutte caratteristiche che lo rendono un giocatore insostituibile per Allegri ma ciononostante, nonostante le volontà attuali, tutto, per il rinnovo s’intende, potrebbe essere vano. Ecco, infatti, ciò che è stato detto da ‘Albanese’ ai microfoni di ‘TVPLAY’ trasmissione di ‘Calciomercato.it’.

“Mi sembra difficile da trattenere anche con la qualificazione in Champions League. Sta facendo così bene che non possiamo escludere offerte importanti per lui dalla Premier League, un campionato che vorrebbe disputare prima o poi. La Juventus non solo non può permettersi offerte a doppie cifre, ma potrebbe aumentare l’attuale contratto attraverso il bonus. Dal punto di vista economico sarà difficile trattenere Rabiot, ma la volontà del calciatore farà la differenza”.