Attacco choc (gratuito) a Del Piero: “Ritorna alla Juventus per soldi”

Sul suo profilo Twitter, Ravezzani ha parlato del possibile ritorno di Del Piero alla Juventus: tutti i dettagli.

Ravezzani sul proprio profilo social, Twitter, ha parlato della possibilità del ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus, da dirigente. Come sappiamo, in questi giorni, sta trapelando la possibilità di vedere l’ex capitano e numero 10 bianconero proprio in dirigenza nella nuova società.

Ma Ravezzani con un tweet abbastanza esplicativo ha voluto dire la sua sul perché del ritorno del capitano amato dai tifosi e dall’ambiente e sulla possibilità del ritorno a Torino.

Juventus, Ravezzani su Twitter: “Del Piero ritorna per una ragione”

Come sempre, prima del cuore Del Piero mette il portafoglio. Riempiendolo come la #Juve fece per oltre un decennio, anche il cuore si smuoverà per il gran ritorno. A Los Angeles dicono: follow the money… https://t.co/79xrmFfRPN — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 14, 2023

Così nel suo tweet ha scritto Fabio Ravezzani: “Come sempre, prima del cuore Del Piero mette il portafoglio. Riempiendolo come la Juve fece per oltre un decennio, anche il cuore si smuoverà per il gran ritorno. A Los Angeles dicono: follow the money…”

C’è da capire come apprenderanno la notizia, invece, del possibile del capitano, i tanti tifosi, che, invece, sembrano sognare questa opportunità come si è potuto evincere anche dai diversi cori fatti all’ex capitano e beniamino quando si è presentato allo Stadium qualche settimana fa per assistere ad un importante match dagli spalti.