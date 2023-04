“Un ottimo giocatore”: Allegri lancia un indizio di mercato in conferenza

Calciomercato Juventus, Allegri in conferenza stampa ha parlato apertamente di un giocatore in particolare: i dettagli.

Allegri in conferenza stampa si è lasciato andare su un, possibile, “nuovo acquisto del futuro”.

Come sappiamo, in ottica mercato desta assoluta attenzione la faccenda relativa ad uno dei top player del Sassuolo. Il centrocampista Frattesi è, infatti, uno degli osservati speciali della Juventus ma non solo. Il mister in conferenza stampa ha risposto proprio ad una domanda relativa al giovane italiano che da tempo viene accostato proprio ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Allegri su Frattesi: “L’avevo già adocchiato con Galliani”

Non è, infatti, un nome nuovo quello di Frattesi per Allegri. Infatti, già in passato, fu accostato al Milan e lo stesso Allegri l’aveva osservato tanti anni fa quando allenava i rossoneri. Un profilo che certamente sembra avere tutte le cosiddette caratteristiche del top player pronto per fare la differenza ad alti livelli.

Queste, di seguito, le parole rilasciate da Allegri alla domanda su Frattesi fatta da un giornalista in conferenza stampa: “Frattesi gioca nel Sassuolo. Ma già l’avevo adocchiato con Galliani ai tempi, un ottimo giocatore. Il Sassuolo è una squadra importante, sono in una buona condizione: giocano bene tatticamente”. Staremo a vedere se i bianconeri saranno pronti a mettere mano al portafogli per la prossima stagione regalandosi uno dei giocatori, certamente, più importanti della nostra nazionale. Il profilo sarebbe già quello ideale.