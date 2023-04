Ciclone FIGC, UFFICIALE: la doppia revoca è clamorosa

Ufficiale FIGC, la doppia revoca, adesso, è clamorosa. Tutte le novità svelate direttamente.

Come si legge in una nota ufficiale: “Il Presidente Federale, preso atto della dichiarazione di fallimento della società A.S. Livorno Calcio S.r.l. pronunciata dal Tribunale Civile di Livorno, delibera di revocare l’affiliazione alla fallita società A.S. Livorno Calcio S.r.l.”.

E così, anche l’altra nota rilasciata ufficialmente:

“Il Presidente Federale, preso atto della dichiarazione di fallimento della società Trapani Calcio S.r.l. pronunciata dal Tribunale Civile di Trapani, delibera di revocare l’affiliazione alla fallita società Trapani Calcio S.r.l.”.