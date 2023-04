La Juventus riottiene i 15 punti, la sentenza che beffa l’accusa: “Solo un’ammenda”

Juventus, si parla della situazione relativa alla penalizzazione: così il legale ha parlato dell’attuale possibilità: i dettagli.

Così il legale Paco D’Onofrio ha parlato dell’attuale situazione dei bianconeri e di questi 15 punti che potrebbero, alla fine, essere riottenuti.

In un post social, il legale, ha così fatto il punto sulla situazione: “La precedente sentenza del Collegio di Garanzia del CONI che sostiene la mia tesi, per cui la corte federale FIGC non avrebbe potuto comminare i punti di penalizzazione alla Juventus ma solo un’ammenda ai sensi dell’articolo 31, comma 1“.

Juventus, D’Onofrio chiarisce: “Annullamento senza rinvio”

Questo è, invece, lo scenario che potrebbe verificarsi dal 19 aprile secondo il legale. Ecco come ha poi concluso: “Il 19 aprile, dunque, ci dovrebbe essere una sentenza di annullamento senza nessun rinvio“.

E poi conclude: “Annullamento senza nessun rinvio e riattribuzione dei 15 punti di penalizzazione“. Scenario che, per il momento, potrebbe fare felici anche i tifosi perché in questo modo i bianconeri ritornerebbero sul podio e, dunque, in piena zona Europa: Champions League. Non ci resta, dunque, che attendere il verdetto che arriverà puntuale già il 19 aprile. Manca poco per scoprire il destino dell’attuale stagione in campionato dei bianconeri. Intanto Allegri e i ragazzi, però, si concentrano sul campo. Domani una sfida già di per sé fondamentale contro il Sassuolo di Dionisi in una trasferta che si preavvisa da cardiopalma, nonostante l’assenza del top player e uomo simbolo del Sassuolo, Domenico Berardi.