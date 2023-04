Futuro Vlahovic, la decisione della Juventus è già stata presa

Calciomercato Juventus, la società sembra aver preso una decisione sul futuro di Vlahovic: ecco il possibile verdetto.

Futuro Dusan Vlahovic? La società sembra, ormai, andare in un’unica direzione.

Secondo, anche, le ultime conferme; il destino del bomber serbo sarà ancora bianconero. La società vuole continuare con il suo numero 9 su cui aveva puntato tanto in passato e spera di rivederlo prestissimo protagonista, dopo una stagione, per il momento, tra alti e bassi.

Futuro Vlahovic deciso: la Juventus continua con lui

Non ci sono dubbi, dunque, sulle volontà della società di continuare, ancora, con il loro classe 2000 che nonostante una stagione ha tutte le caratteristiche per essere il bomber definitivo. Come sappiamo, Dusan, è un giocatore molto importante anche per Allegri che vuole dargli l’opportunità di fare la differenza.

Il calciatore è un bene prezioso per la società e lo sarà da qui fino al futuro, almeno, da quanto confermato dal portale di ‘Matthijs_Pog’ su Twitter, il giocatore è ancora parte integrante del progetto bianconero e, dunque, la società non intende cederlo così facilmente soprattutto non la prossima stagione. La notizia, inoltre, viene anche riportata da ‘Calciomercatoweb’, che sottolinea come la società bianconera reputi Vlahovic un giocatore importante all’interno del gruppo: “La Juventus non ha intenzione di vendere Vlahovic, considera il Serbo un giocatore al centro del progetto”. Ora i tifosi possono continuare a sognare e sperare che il bomber, finalmente, ritorni a segnare come ha sempre abituato negli ultimi anni.