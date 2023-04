Annuncio social della Juventus, richiesta lampo: “Ecco il nuovo allenatore”

L’annuncio social non lascia dubbi, almeno, sulle volontà dei tifosi in questione. Ecco chi potrebbe essere il nuovo allenatore.

Oggi è un giorno speciale, non è un caso, infatti, che i bianconeri ricordino una leggenda della Vecchia Signora in maniera ufficiale. Da diversi anni, infatti, la società torinese fa gli auguri di compleanno ai suoi ex giocatori ma non solo, a tutte le figure che hanno fatto parte della storia della Juventus.

Fra queste, oggi, c’è il compleanno di Igor Tudor, ormai una indimenticabile stella della Juventus e oggi tecnico di prestigio. Attualmente, Tudor, allena il Marsigilia e l’ex giocatore sembra già essere avere il phisique du role dei grandi allenatori: carisma e spirito d’appartenenza. Virtù che per i tifosi sono già certezze. L’entusiasmo è vivo, tanto da diventare già un caso social.

Tudor sulla panchina della Juventus? I tifosi invocano il suo nome sui social

Proprio nel post ufficiale della Juventus dove vengono fatti gli auguri a Tudor per il suo compleanno di oggi, i social sembrano decisamente schierati sulla volontà di riaverlo presto in bianconero.

I suoi risultati al Marsigilia sembrano già convincere, e già la sua nuova avventura alla Juventus con Pirlo sembrava già essere coerente proprio con l’attitudine bianconera: lui conosce perfettamente l’ambiente e oltre ad essere uno dei beniamini dei tifosi potrebbe dare quella giusta carica d’adrenalina e di tattica per una Juventus composta, per lo più, da giovanissimi. Insomma, il suo profilo, stando ai tifosi, potrebbe essere quello giusto per tentare qualcosa di importante nel futuro. Staremo a vedere cosa deciderà di fare la società che in questo momento, però, sembra contenta di Allegri che partita dopo partita sta ottenendo grandi risposte da una stagione partita con diverse problematiche, soprattutto extra campo.