Dalla Juventus all’Inter: attacco completato, guizzo di Marotta

Calciomercato Juventus, Marotta continua a seguire un colpo in particolare, l’attaccante piace anche ai bianconeri: i dettagli.

Come si legge nelle vari indiscrezioni provenienti dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, in cima alla lista desideri del club nerazzurro continua ad esserci un nome in particolare. Si tratterebbe di un attaccante che, a questo punto, convincerebbe in pieno l’AD Giuseppe Marotta.

Come scrivono, infatti, dal portale italiano, l’Inter avrebbe messo – definitivamente – in lista un profilo in scadenza di contratto e un noto figlio d’arte che potrebbe fare un grosso upgrade finisse, appunto, in una delle big del campionato italiano. Come si legge, infatti, l’Inter sarebbe molto vicina all’acquisto di Marcus Thuram giocatore che andrà in scadenza, proprio, a fine stagione.

Thuram all’Inter: Marotta decisivo

Il figlio d’arte potrebbe ricalcare i campi da gioco del padre, leggenda assoluta del pianeta bianconero, ma delle sponde opposte e dalla rivale (sul campo) numero uno. Come scrivono, infatti, nell’indiscrezione de ‘La Gazzetta dello Sport’, Thuram non sarebbe l’unico nome in lista. Oltre al nazionale francese, infatti, ci sarebbe anche la possibilità di andare su un altro profilo.

Mateo Retegui, bomber del Tigre e della nazionale azzurra, sarebbe, al momento, uno degli obiettivi del club nerazzurro, profilo che qualche mese fa era stato accostato anche dalla Juventus. In sostanza, Marotta potrebbe permettersi di fare un doppio colpo per la prossima stagione visto che molto probabilmente l’attuale attaccante Romelu Lukaku non verrà riscattato dal Chelsea. Non ci resta che attendere il verdetto definitivo.