Calciomercato Juventus, ‘scippo’ di Sarri: risposta immediata

Calciomercato Juventus, mister Sarri guarda in “casa” bianconera e punta un obiettivo importante per il futuro: i dettagli.

Come riportato da ‘Il Messaggero’, la Lazio guarda già al futuro, soprattutto se la squadra di Sarri dovesse ottenere la qualificazione in Champions League come, in questo momento, conferma la classifica. Secondo l’indiscrezione, il tecnico toscano, avrebbe già messo gli occhi su un profilo decisamente importante.

Si tratta del giovane prodigio di proprietà bianconera Nicolò Rovella, il classe 2001 è attualmente in forza al Monza in prestito. Per il ragazzo si era parlato di un possibile ritorno alla Juventus, da possibile protagonista ma adesso, su di lui, si muoverebbe già la Lazio che lo valuta come rinforzo in vista della prossima stagione.

Sarri vuole Rovella alla Lazio: Juventus avvisata

La Lazio sarebbe, infatti, interessata a Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 di proprietà bianconera, che, attualmente, come dicevamo poc’anzi, sta disputando una buona stagione in forza al Monza.

Secondo infatti l’indiscrezione riportata da “Il Messaggero”, il giocatore piacerebbe molto al tecnico del club laziale, Maurizio Sarri, che, però, potrebbe avere diverse difficoltà ad averlo in rosa nella prossima stagione dato che, difficilmente, la Juventus accetterà di cederlo. Come dicevamo già prima, Rovella, infatti, avrebbe già espresso l’idea di voler rimanere a Torino e dalla prossima stagione, anche per volere del mister Allegri, potrebbe essere partente importante alla rosa bianconera e far parte in pianta stabile della rosa della prima squadra. Ottima notizia per i bianconeri, soprattutto dovesse essere confermata come sembra.