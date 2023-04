Chiavetta Moggi, Abodi spazza via ogni dubbio: “Lo dico chiaramente”

La chiavetta di Moggi e l’intervento del Ministro dello Sport Andrea Abodi: cosa sta succedendo sulla questione.

Il ministro dello Sport Andrea Abodi intervistato ed intervenuto a ‘Radio Anch’io Lo Sport’ su ‘Rai Radio 1’ avrebbe preso posizione sulla questione relativa alla ‘chiavetta’ di Moggi.

Così ha parlato il ministro dello Sport a tal riguardo: “Voglio dirlo forte e chiaro, se l’avessi ricevuta lo avrei detto e l’avrei trasmessa all’autorità giudiziaria. Ma non ho ricevuto nessuna chiavetta, se vogliamo ripartire anche con una rivisitazione di ciò che è stato, dovremmo ripartire dalla verità dei fatti. Non ho ricevuto la chiavetta”.

Abodi chiarisce il tutto: “Non ho ricevuto nessuna chiavetta”

Infatti, come si è letto in questi giorni, l’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi avrebbe parlato di una famosa chiavetta che delle intercettazioni relative al periodo di ‘Calciopoli’, ma, come detto dallo stesso ministro Abodi non sarebbe arrivata nessuna chiavetta in questione.

Le sue parole, infatti, hanno chiarito del tutto la questione, ecco, in dettagli, quanto rilasciato in esclusiva a ‘Radio Anch’io Lo Sport’: “Moggi dice che mi ha spedito una chiavetta USB con tutte le intercettazioni? Ma io non ho ricevuto niente. Se vogliamo ripartire anche con una rivisitazione dell’accaduto, bisogna essere chiari e trasparenti: non ho ricevuto niente”. Non ci resta che attendere ulteriori novità sulla quesitone che in questi giorni è stata anche trend dei vari social, soprattutto sul portale numero uno dei tifosi, Twitter.