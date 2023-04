“Vergognatevi”: Elkann distrugge la Juventus dopo il Sassuolo

Elkann e l’intervento social che non lascia dubbi sul rammarico. La sfida di Serie A non è piaciuta anche al suo tifoso numero uno.

Come si può evincere da un esplicativo post su Twitter, Lapo Elkann è rimasto deluso della prestazione della sua Juventus nella trasferta contro il Sassuolo.

Non potete Dovete fare MEGLIO VERGOGNATEVI . — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 16, 2023

Tempestivo, infatti, il suo post su Twitter dopo il match deludente disputato dai bianconeri che li ha visti uscire sconfitti in una trasferta insidiosa come quella di Sassuolo. Lapo è soprattutto un tifoso della sua Juventus e come tale ha voluto sfogarsi sui social dopo la cocente delusione della sfida contro il Sassuolo.

Lapo a ‘pugno duro’ sui social: “Vergognatevi”

La sfida di Sassuolo ha visto i bianconeri usciti sconfitti dalla trasferta contro i neroverdi ma giovedì ci sarà una partita ancora importantissima per il cammino europeo dei bianconeri, infatti, la squadra di Allegri affronterà il ritorno dei quarti di finale della competizione.

Ci sarà bisogno di una Juventus mentalmente diversa da quella vista in campionato. Infatti, come già visto all’andata, nonostante la vittoria di 1 a 0, lo Sporting è una squadra assai insidiosa e da non prendere, assolutamente, sotto gamba, pertanto, giovedì i ragazzi dovranno rispondere diversamente sul campo, con una prestazione esemplare e scacciare questa ennesima sconfitta stagionale avvenuta in campionato. Le possibilità ci sono e, adesso, sbagliare potrebbe essere già cruciale per uno degli obiettivi stagionali: l’Europa League. Attendiamo il verdetto sul campo.