Calciomercato Juventus, conferma ufficiale: oltre 20 milioni

Calciomercato Juventus, ha parlato direttamente il direttore sportivo che non intende fare sconti: oltre 20 milioni il prezzo.

Sappiamo come la propensione della nuova dirigenza ma anche, in generale, dell’attitudine bianconera sia fare la differenza oggi con giovani già predisposti a fare la differenza nel futuro. In sostanza, come capita negli ultimi anni, i bianconeri seguono i giovani italiani più interessanti del nostro campionato. Fra questi, figura in prima linea, già, il talentoso laterale sinistro.

Sul giocatore in questione c’è già un bel parlare comune e, ovviamente, le big sembrano decisamente interessata al talento dell’Empoli ma quanto costa? Su questo punto, tempestivo, ci ha pensato il direttore sportivo del club toscano che non ha lasciato dubbi sul valore del giovane in questione, infatti, come rilasciato a ‘Calciomercato.it in un’intervista, Accardi ha parlato così del proprio pupillo.

Accardi non fa sconti: “Per Parisi più di 20 milioni di euro”

Il giovane laterale sinistro classe 2000 è già uno dei gioielli nazionali emersi in questa stagione, la Juventus, come sempre, studia i profili migliori e il laterale sembra avere il cosiddetto phisique du role dei grandi. Ma, stando alle parole del suo direttore sportivo, bisognerà spendere un po’ per averlo in squadra.

Così, infatti, Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, durante il ricevimento del premio Franco Janich come “Miglior direttore sportivo della Serie A”, al Gran Galà del Calcio, ha parlato del suo giocatore. Intervista rilasciata a ‘Calciomercato.it’: “Parisi è cresciuto tanto e vuole continuare a farlo per guadagnarsi spazio in Nazionale. Se costa 20 milioni? Il prezzo non lo facciamo ancora”. Parole che non lasciano dubbi sulla possibilità che, alla fine, il club possa anche richiedere più di quanto citato proprio perché il profilo è in incredibile ascesa durante il corso di questa stagione.