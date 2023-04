Juventus, obiettivo Europa: Allegri stravolge ancora con il tridente delle meraviglie

Juventus, adesso l’obiettivo Europa, cioè la vittoria dell’EL è nei piani della società, per farlo, Allegri tenterà una formazione inedita.

Juventus, Allegri cambia di nuovo formazione e adesso lo fa per raggiungere l’unico obiettivo possibile per i bianconeri in questa stagione: passare il turno e qualificarsi in semifinale di Europa League.

Come detto poc’anzi, ora, l’obiettivo della qualificazione in semifinale è prioritario, dopo la brutta uscita in campionato con la sconfitta in trasferta contro il Sassuolo, mister Massimiliano Allegri non vuole sbagliare contro gli avversari portoghesi, non sarà semplice chiaro ma l’obiettivo è raggiungibile e pertanto il mister proverà l’ennesima carta a sorpresa: un possibile tridente offensivo.

Juventus, Allegri sferra il tridente offensivo: Di Maria, Chiesa e uno tra Vlahovic o Milik

La Juventus più offensiva per tentare di arrivare al gol, così Allegri vuole affrontare la trasferta a Lisbona. Giovedì ci sarà una delle partite, se non la partita più importante della stagione. Bisogna passare e possibilmente vincere e pertanto il mister tenta il tridente offensivo che difficilmente deluderà.

Come detto poc’anzi, oltre ai due fantasisti Chiesa e Di Maria, Allegri dovrà scegliere per un attaccante centrale, Vlahovic non sta rispondendo bene nelle ultime partite, manca il gol da tanto tempo e il bomber serbo non è più nel vivo delle azioni, pertanto, salvo clamorosi colpi di scena, dal primo minuto, così per motivare un po’ il serbo, potrebbe partire dal primo minuto Milik che come score nel gol ha statistiche leggermente miglior rispetto a Vlahovic. Come anticipato poc’anzi, la partita di giovedì sarà essenziale per diversi punti di vista, vietato sbagliare.