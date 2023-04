Calciomercato Juventus, il big ambiguo sul futuro: spiraglio bianconero

Dichiarazioni ambigue da parte del big che non si sbilancia sul futuro ma lascia aperta la possibilità di un addio: la Juventus è vigile

Il big ambiguo sul suo futuro nel post-partita. Dichiarazioni che lasciano ancora uno spiraglio alla Juventus.

Alejandro Grimaldo è stato uno dei giocatori più chiacchierati degli ultimi mesi in ottica calciomercato. Il terzino sinistro spagnolo ieri ha dovuto arrendersi alla supremazia dell’Inter che ha raggiunto la semifinale di Champions League. Grimaldo ha avuto un cliente scomodo come Dumfries, difficile da contenere soprattutto dal punto di vista fisico. Ciò nonostante si è confermato come uno dei migliori sponda Benfica, sia per personalità che per giocate. Sua la punizione che impensierisce Onana nel primo tempo, suo l’assist per il secondo gol dei portoghesi con Antonio Silva. Prima della partita, al momento della partenza da Lisbona per Milano, era stato insultato da alcuni tifosi, in merito alla sua situazione contrattuale. Grimaldo ha un contratto in scadenza col Benfica e non sembra intenzionato a rinnovare. Una fetta di tifosi ha interpretato questo suo comportamento come segno di irriconoscenza. Intanto nel post-partita di Champions ha rilasciato dichiarazioni piuttosto ambigue.

Juventus, Grimaldo ambiguo nel post-partita: “Non parlo”

Al termine di Inter-Benfica, Grimaldo è stato intervistato in zona mista. Queste le sue dichiarazioni che lasciano intravedere ancora uno spiraglio per la Juventus.

“Il Benfica non è stato fortunato con gli arbitraggi, sia all’andata che al ritorno. Abbiamo comunque giocato due buone partite e riproveremo anche nella prossima stagione a disputare una grande Champions League. Del mio futuro non parlo, sono focalizzato su questa stagione ed ora la testa va al campionato”. Parole che non lasciano trasparire una posizione chiara da parte del giocatore. Non è un mistero che tanti top club europei lo abbiano messo nel mirino. Uno su tutti il Barcellona che vorrebbe riportarlo a casa dopo il suo passato nel Barcellona B. Final 2016 Grimaldo ha vestito la maglia blaugrana, prima del suo trasferimento al Benfica dove è maturato sotto tutti i punti di vista. Oggi è un giocatore maturo, completo e che vanta numeri da grande terzino: 5 gol e 14 assist in stagione tra campionato e Champions League. Il suo futuro è più che mai incerto ma la Juventus continua a sperare nel colpo a parametro zero.