Game over Juventus: colpaccio low cost, poker improvviso

Game over Juventus: il centravanti si libera a parametro zero ma 4 top club europei mettono fuori gioco i bianconeri

La Juventus sta studiando le strategie di mercato per la prossima stagione, cercando di puntare principalmente sui potenziali colpi a parametro zero.

Alejandro Grimaldo è uno di questi e già da tempo nel mirino del club bianconero e ormai in totale rottura col Benfica. L’altro obiettivo in difesa è Evan N’Dicka, in uscita a zero dall’Eintracht Francoforte. La Juventus sta valutando anche dei rinforzi in attacco, visto il contratto in scadenza di Di Maria e le prestazioni altalenanti di Dusan Vlahovic. Tra i free agent che potrebbero arriva a parametro zero c’è Roberto Firmino, prossimo a lasciare il Liverpool dopo un matrimonio di 8 stagioni. Il brasiliano ha già confermato che lascerà i ‘Reds’ e la Juve sta tenendo in considerazione anche questa opzione. In Premier League, però, ci sono diversi giocatori in procinto di lasciare il proprio club a parametro zero a giugno. Un altro free agent milita nel Crystal Palace ma ha già attirato l’attenzione di almeno 4 club europei.

Juventus, asta per Zaha: Arsenal, Bayern, Dortmund e Marsiglia se lo contendono

Uno degli attaccanti free agent che la Juventus ha inserito nella lista degli obiettivi è Wilfried Zaha. Il centravanti classe ’92 è in scadenza a giugno col Crystal Palace e non sembra intenzionato a rinnovare.

L’ivoriano è stato parecchi discontinuo in questa stagione, come dimostrano i suoi numeri non esattamente esaltanti: 6 gol in 24 presenze di Premier League. Il suo valore, però, rimane indiscutibile, nonostante i 30 anni già compiuti. L’ex Manchester United vanta diverse pretendenti in giro per l’Europa, compresa la Juventus. Di recente si è fatto sotto anche il Newcastle e proprio su questa ipotesi si è espresso l’ex attaccante britannico McAvennie che ha sottolineato come Zaha non sia un uomo squadra. I bianconeri, però, devono fare i conti con l’inserimento di 4 top club europei. Secondo quanto riferito dal ‘Daily Star’, infatti, su Zaha c’è l’occhio vigile di Bayern Monaco, Arsenal, Olympique Marsiglia e Borussia Dortmund. Quattro squadra prestigiose che potrebbero contendersi l’attaccante ivoriano che rappresenta una grande occasione di mercato a parametro zero.