Gestaccio CR7, richiesta ufficiale: “Espulsione dal Paese”

Il gestaccio ai tifosi potrebbe costare caro all’ex stella della Juventus: cosa è successo in Arabia Saudita, i dettagli.

La situazione di Cristiano Ronaldo non sembra delle più serene, dopo la separazione burrascosa dal Manchester United, il campione portoghese avrebbe già ulteriori problemi anche in Arabia Saudita.

Ciò che, infatti, è successo in Arabia Saudita non è passato indifferente alle telecamere e ai tifosi avversari. L’attaccante portoghese, infatti, come viene comunicato da un indiscrezione di ‘Calciomercato.com’ sarebbe uscito dal campo bersagliato dagli sfottò dei tifosi rivali che lo hanno preso in giro intonando cori per il rivale (sportivo) di sempre Lionel Messi.

Ronaldo e le reazione ai tifosi: la ricostruzione

Ronaldo non ha saputo resistere ai tanti sfottò e non si sarebbe trattenuto dalla risposta alle provocazioni e si è rivolto dunque ai supporter avverarsi con un gestaccio che non è passato indifferente alle telecamere, infatti, il campionissimo portoghese avrebbe risposto agli sfottò toccandosi le parte intime.

C’è chi, ovviamente, in Arabia Saudita non l’ha presa alla leggera. Ad esempio, Nouf bin Ahmed avvocato e advisor presso le Nazioni Unite avrebbe annunciato che presenterà una petizione al Ministero Pubblico dell’Arabia Saudita per, addirittura, l’arresto e l’espulsione dal paese di Cristiano Ronaldo. Queste le parole riportate proprio da ‘Calciomercato.com’ pronunciate dal legale: “La condotta di Cristiano è un crimine. Un atto pubblicamente indecente, che è uno dei reati punibili con l’arresto e la deportazione se commesso da uno straniero. Presenteremo una petizione al Ministero pubblico a questo proposito”.