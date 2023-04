Clamoroso dalla Francia: Zidane ha scelto la Juventus

Calciomercato Juventus, una notizia che stravolge qualsiasi aspettativa, adesso l’ex allenatore del Real avrebbe scelto il suo destino.

Notizia che stravolge qualsiasi aspettativa. Dalla Francia, infatti, si parla nuovamente di Zinedine Zidane, l’ex tecnico del Real Madrid, dalla prossima stagione, sarebbe pronto a ritornare su una panchina importante e la prima scelta, adesso, sarebbe proprio “inaspettata”.

Si era parlato di un possibile ritorno a Madrid ma, stando all’indiscrezione proveniente da ‘RMC Sport’, il suo desiderio, anzi, la sua priorità sarebbe proprio la Juventus e la volontà di ritornare a Torino come tecnico.

Dalla Francia sicuri: “La priorità di Zidane è la Juventus”

Come si legge, infatti, dal portale francese, Zizou avrebbe già una priorità nel suo destino: il ritorno alla Juventus, una realtà, si legge, che Zidane conosce molto bene e che vuole ritrovare con un ruolo diverso: da allenatore.

Certamente una bomba che adesso non può essere ignorata. Il destino di Allegri, con la qualificazione in semifinale della competizione, sembra, ancora, saldo ma ciò che ripiomba oggi non può che lasciare le antenne drizzate sul possibile cambio in panchina e ciò avverrebbe, ovviamente, già dalla prossima stagione. Adesso la Juventus si concentra sul campo e sugli ancora certificati obiettivi: Coppa Italia, Europa League e qualificazione in Champions League per la prossima stagione poi ci sarà il mercato. Certamente, in caso di arrivo di Zidane, molto della rosa potrebbe cambiare ma questa rumor, presto, avrà più approfondimenti, non ci resta che attendere per scoprire il verdetto.