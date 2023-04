Ricorso respinto, UFFICIALE: ‘coinvolta’ di nuovo la Juventus

Ufficiale l’esito del ricorso che, adesso, ha già un verdetto definitivo. Tutti i dettagli del caso per la sfida più importante.

Alla fine, in maniera già del tutto ufficiale, l’esito del ricorso ha dato già un verdetto. Il top player, alla fine, sarà assente per la sfida di ritorno della semifinale di una delle competizioni più importanti in questa stagione per la Juventus.

Il ricorso fatto dall’Inter per riavere uno dei propri top player per il ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, alla fine, ha avuto esito negativo. Pertanto, l’attaccante non sarà presente per la sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Lukaku non ci sarà per il ritorno contro la Juventus: ricorso respinto

Come comunicato anche da ‘Calciomercato.it’, il bomber nerazzurro non sarà parte del gruppo di Inzaghi per la sfida di ritorno contro la Juventus, gara valida per la qualificazione in finale di Coppa Italia.

Come sappiamo, il caso è relativo all’ammonizione ricevuta, proprio, nella sfida d’andata che non è stata esente da polemiche e che ha visto, anche, l’estrarre del cartellino per il bianconero Cuadrado. Ora l’esito del ricorso ha avuto un verdetto e l’attaccante belga non sarà parte della rosa di Simone Inzaghi. Al suo posto, presumibilmente, ci sarà Dzeko. Una sfida in un certo senso, già cruciale per i bianconeri che, adesso, dovranno trovare la finale ma battere l’Inter non sarà, di certo, una sfida facile. La squadra di Inzaghi si è da poco qualificata in semifinale di Champions League affronterà il Milan di Pioli in un derby europeo che porterà un’italiana di nuovo in finale.