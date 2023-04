Interviene direttamente il ministro dello sport parlando ai microfoni di ‘Skytg24’. Tutti i dettagli di quello che ha detto Abodi.

Adesso il ministro dello sport, Abodi, ha rotto il silenzio e si è espresso sulla questione rilasciando un’intervista ai microfoni di ‘Skytg24’.

Così, infatti, Abodi ha parlato direttamente sul caso plusvalenze, rompendo il silenzio e dicendo la sua sulla questione che è al centro del calcio italiano.

Abodi ‘sentenzia’: “Plusvalenze? Il problema è di sistema”

Proprio alla domanda sul caso plusvalenze, così, ha risposto il Ministro dello Sport: “Il caso delle plusvalenze non riguarda solamente una squadra, ma è piuttosto un problema di sistema”.In sostanza, specifica Abodi, non è un problema che, quindi, riguarda solo la Juventus.

Così ha poi continuato proprio Abodi sulla questione: “Le regole vanno rispettate e chi sbaglia paga, ma c’è il rischio che tutto diventi una partita di calcio tra tifoserie”. Dopo un po’ di tempo anche il ministro dello sport ha rotto il silenzio e parlato proprio di un problema che riguarda l’intero sistema e non solo una squadra in particolare, in questo caso, la Juventus. I bianconeri dopo il riottenimento dei punti della penalizzazione, attualmente, figurano terzi in classifica e dovranno mantenere salda la posizione. Stasera ci sarà un prova del nove assolutamente non scontata: la sfida contro la capolista Napoli, in casa, all’Allianz Stadium di Torino. Staremo a vedere con che risultato usciranno i bianconeri.