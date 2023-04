Irruzione Juventus per Koulibaly: la formula che chiude l’affare

Calciomercato Juventus, irruzione bianconera per Koulibaly: il giocatore è già stato contattato da Allegri. La formula che chiude l’affare

Oggi a Torino arriva il Napoli. Ed è proprio un ex Napoli che la Juventus ha messo nel mirino. Koulibaly, già cercato lo scorso anno quando poi ha deciso di andarsene al Chelsea, è di nuovo sotto la lente d’ingrandimento della società bianconera. Lo vuole Allegri.

Un’operazione della quale noi di Juvelive.it vi avevamo già parlato e che questa mattina è confermata dalla Gazzetta dello Sport. Con la maglia dei Blues per il difensore le cose non stanno andando come voleva e credeva, tant’è che la stampa inglese lo ha bollato come un flop. Preso per 38 milioni di euro la scorsa estate, potrebbe salutare solamente dopo un anno e i bianconeri avrebbero in mente anche la formula per chiudere questo affare che regalerebbe a Massimiliano Allegri un difensore che, insieme a Bremer lì in mezzo, formerebbe una coppia difficile da superare per tutti.

Calciomercato Juventus, Koulibaly alla Lukaku

L’intenzione, secondo queste prime informazioni che arrivano, sarebbe quella di prendere il difensore in prestito, non tanto oneroso, con diritto di riscatto e nessun obbligo. Formula questa che è identica a quella che ha riportato Lukaku alla corte di Simone Inzaghi all’Inter.

Iniziati i contatti, che dureranno ovviamente nel tempo e che continueranno anche in estate, la Juve adesso ha come obiettivo quello di riportare il difensore in Italia dopo una stagione assai deludente vissuta a Londra. Il Chelsea è fuori da tutto, il prossimo anno non giocherà nemmeno in Champions League ed ha in mente di fare una vera e propria rivoluzione. E Koulibaly è uno che potrebbe salutare la compagnia anche perché non ha convinto nessuno. I bianconeri fiutano davvero il colpo grosso.