“Se questo è fallo, il gioco è finito”: Juventus-Napoli fa discutere anche all’estero

Juventus, dall’estero la telecronaca parla dell’episodio incriminante di ieri sera, nella sfida contro il Napoli.

La sfida contro gli ormai sempre più prossimi campioni d’Italia, ieri sera, non è stata esente da polemiche.

Come sappiamo, ieri sera, con grande sfortuna la sfida è finita con la vittoria del Napoli per un gol di Raspadori nei minuti finali ma ciò che ha fatto parlare molto è il fallo di Milik, azione che ha poi permesso il gol di Angel Di Maria annullato successivamente dal var.

La telecronaca dall’estero è dubbiosa: “Se questo è fallo…”

Un episodio che ha fatto parlare molto anche post partita, in una delle telecronache inglesi c’è – addirittura – il commentatore che al replay dell’azione ha commentato l’azione di gioco sostenendo che ‘se questo è fallo il gioco è finito”. Ovviamente la decisione importante è stata quella dell’arbitro che ha poi annullato il gol ai bianconeri che, nonostante il risultato della sconfitta per 1-0 hanno disputato una buona partita.

Certamente, in caso di gol convalidato, probabilmente staremmo parlando di un’altra partita ma il verdetto è arrivato e adesso i bianconeri dovranno impegnarsi molto per recuperare questi punti persi e consolidarsi, comunque, nelle prime quattro. Non sarà semplice viste le prossime sfide in gioco ma i bianconeri hanno tutte le carte per poter fare la differenza. Staremo a vedere con che risultato. Adesso la concentrazione è massima perché questo finale di stagione potrebbe dire molto in tutte le competizioni in cui la Juventus milita ancora.