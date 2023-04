Allegri e lo Scudetto, la battuta ‘contro’ il Napoli fa il giro del web – VIDEO

Juventus, sta già girando sul web, il video della battuta di mister Allegri. Tutto quello che è successo in dettaglio.

Juventus, il video ha già fatto il giro del web. Allegri è diventato (in)volontario protagonista di una battuta sul Napoli, proprio durante la sfida casalinga contro gli – ormai – quasi consolidati campioni d’Italia.

I tifosi della Juventus fanno un sorriso, nonostante la sconfitta, sfortunata, dei bianconeri contro il Napoli che ha visto i partenopei vincere una partita all’ultima per il risultato di 1-0. Oltre al caso var del fallo, la partita ha fatto parlare di se anche per un siparietto di mister Allegri che, ovviamente, non è passato indifferente alle telecamere.

Allegri e la battuta sul Napoli: “Siete riusciti a vincere uno scudetto”

“Bellissimo oh, siete riusciti a vincere uno scudetto” Vabbè qui e tutti noi 🤣 pic.twitter.com/Ju3tfxaxj3 — Mary D. (@marydi_di) April 25, 2023

“Bellissimo oh, siete riusciti a vincere uno scudetto”. Queste, infatti, sarebbe la battuta ‘incriminata’ pronunciata da Allegri durante la super sfida di Torino. Ovviamente le telecamere sono riuscite puntualmente a riprendere il siparietto che è già diventato virale sui social.

Come si può evincere dal post in questione, su Twitter, alcuni tifosi sembrano empatizzare con il mister e il suo – ormai – consacrato spirito di juventinità. Certamente, col tempo, Allegri è riuscito a conquistare, comunque, il cuore di alcuni tifosi che ne riconoscono con grande merito i risultati ottenuti in passato ma anche i siparietti involontari come questo. Che durante una sfida così importante possono anche succedere.