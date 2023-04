Il ‘tradimento’ di Milinkovic Savic: ora c’è la Juventus

Calciomercato Juventus, addio in estate e una delle mete è sicura: potrebbero esserci anche i bianconeri. I dettagli.

Su il ‘Messaggero’ si parla del caso Sergej Milikovic-Savic. Il ‘sergente’ a fine stagione lascerà molto probabilmente la Lazio e su di lui si starebbero muovendo grandi club in generale.

Come si può evincere anche dalle parole dello stesso giocatore, adesso, l’obiettivo è il presente ma il futuro potrebbe già avere una maglietta diversa. Così, infatti, avrebbe parlato Sergej proprio sul suo futuro, parole riportate direttamente da ‘Il Messaggero’.

Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic conferma: “A fine stagione si vedrà”

Queste, infatti, le parole dette proprio dal diretto interessato a proposito del suo futuro professionale: “Adesso mi concentro sul campo aiutando la squadra ad arrivare agli obiettivi. A fine stagione si vedrà, ma ho ancora un anno e qualche mese di contratto”.

Ovviamente, però, la Lazio vuole assolutamente evitare l’opzione di perderlo a parametro zero, indi per cui, Sergej, alla fine, verrà ceduto molto più presumibilmente in questo finale di stagione, non appena riaprirà il mercato. Diverse le opzioni per il club azzurro di fare cassa: dall’Inghilterra con Arsenal capofila, ci sarebbero anche Newcastle e West Ham. Ma la vera notizia è ancora l’incontrastabile presenza dei bianconeri. La Juventus, infatti, sta studiando la mossa migliore per convincere il giocatore. Ora però nella mente di Milinkovic c’è solamente il rush finale in campionato e il raggiungimento degli ancora vivi obiettivi del club laziale. Poi nel futuro, si vedrà.