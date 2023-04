Calciomercato Juventus, Vlahovic al Napoli: cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus, interviene l’ex storico che parla del caso offensivo Dusan Vlahovic: tutti i dettagli.

L’ex attaccante di Juventus e Napoli, Nicola Amoruso, è intervenuto in radio ai microfoni di ‘1 Station Radio’.

L’ex storico, infatti, ha parlato dell’attuale situazione offensiva dei due club. Inizialmente, infatti, l’attenzione si è volta verso i grandi risultati raggiunti in questa stagione da Osimhen, uno degli uomini chiave nella – ormai – quasi certa vittoria dello scudetto del Napoli. Per Amoruso la capacità del giocatore, inserito in un gusto contesto, sono proprio il binomio vincente per esaltare le caratteristiche degli attaccanti e, infatti, qua è uscito fuori il discorso su Dusan Vlahovic, giocatore che non sta trovando più il gol nelle ultime uscite.

Juventus, senti Amoruso: “Vlahovic? Nel Napoli si sarebbe espresso meglio”

Di seguito, le parole rilasciate proprio dall’ex attaccante Nicola Amoruso su Dusan Vlahovic: “Se lo avessimo inserito nel sistema del Napoli, avrebbe potuto esprimersi al meglio”. Per Amoruso, infatti, è fondamentale anche il contesto tattico per esaltare le caratteristiche di alcuni giocatori. Il giocatore deve essere inserito al massimo nella manovra offensiva, qualcosa che, in questo momento, alla Juventus, non succede: “Dusan per caratteristiche non è in sintonia con la tattica dei bianconeri”.

Secondo l’ex attaccante, insomma, questa Juventus non sarebbe il perfetto contesto tattico per esaltare le caratteristiche dell’attaccante serbo ma potrebbe esserlo, invece, quello del Napoli. Ovviamente l’accostamento al Napoli si tratta, chiaramente, di fanta mercato ma sappiamo come, ultimamente, nulla è così scontato, soprattutto nel calciomercato.