La Juventus e la ‘nuova‘ competizione: ci si gioca tutto in almeno 90 minuti

Una partita cruciale non solo per la vittoria ma anche per “la nuova competizione”; tutti i dettagli della situazione.

Questa sera Juventus e Inter non si giocheranno, soltanto, la finale della competizione ma anche un assegnazione nella prossima Supercoppa Italiana.

Di conseguenza, il match di questa sera, previsto proprio allo stadio San Siro non garantirà soltanto un posto in finale della Coppa Italia della stagione in corso ma anche un assegnazione importante per essere parte alla prossima Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita.

Supercoppa Italiana: ecco il nuovo format

La prossima Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia vedrà una final four con le due finaliste di Coppa Italia e le prime due classificate in campionato.

Questi ultimi due posti poco probabili da raggiungere per entrambe le squadre (l’Inter per il ritardo in classifica, la Juventus per possibili penalizzazioni) sarà ancora da stabilirsi ma, intanto, la situazione si delinea sempre di più e la Juventus questa sera metterà tutte le sue forze per raggiungere un obiettivo importante come, appunto, la qualificazione in finale della competizione. Non ci resta che attendere il verdetto sul campo che avrà già una finalista questa sera.