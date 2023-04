Marotta-Allegri, volano gli stracci al fischio finale: battibecco choc nel tunnel

Animi tesi secondo l’indiscrezione, ci sarebbe stato, infatti, un battibecco tra il mister bianconero e l’ad nerazzurro: i dettagli.

Ieri sera la Juventus è stata sconfitta a San Siro. Una gara che ha visto uscire dalla competizione una delle peggiori Juventus della stagione, con pochi tiri e una partita, certamente, al di sotto delle possibilità. Rabbia che il mister, secondo l’indiscrezione de ‘La Gazzetta dello Sport’, non avrebbe trattenuto anche nei sottopassaggi di San Siro.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Allegri si sarebbe mostrato decisamente arrabbiato nel sottopassaggio dello stadio e ci sarebbe stato – addirittura – un battibecco con l’ex Marotta con cui ha sempre avuto un rapporto splendido, già dai tempi della Juventus.

Allegri arrabbiato nel post gara: “Tanto arrivate sesti”

Il mister si sarebbe sfogato prima di entrate negli spogliatoi. Secondo, infatti, la ricostruzione del quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, Allegri avrebbe rivolto alcune parole a chi si è ritrovato nei paraggi, certamente in un momento di nervosismo dopo una gara che ha visto, forse, una delle Juventus peggiori della stagione.

Queste le cosiddette parole ‘incriminate’ secondo l’indiscrezione de ‘La Gazzetta Dello Sport’: “Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti”. Così si sarebbe sfogato il tecnico, che poi entrando nel suo spogliatoio avrebbe continuato direttamente con i suoi giocatori. Secondo la ricostruzione, c’è stato un bel rimprovero da parte del mister ai ragazzi per la prestazione offerta e una brutta sconfitta che ha visto la Juventus uscire per la brutta prestazione ad un passo dalla finale, queste, infatti le parole pronunciate da Massimiliano Allegri proprio ai suoi giocatori: “Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions”.