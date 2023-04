Penalizzazione Juventus, nuovi punti ‘anticipati’: riscritta la nuova classifica

Penalizzazione Juventus? Boniek, vicepresidente Uefa, in radio dice la sua sulla possibile nuova classifica.

La Juventus è in un momento no con i risultati, quattro sconfitte consecutive e una stagione che, adesso, ha soltanto più due obiettivi possibili: l’Europa League e la qualificazione in Champions League per la prossima stagione.

Ma come scrivono da ‘Calciomercatonews.com’: “Ora, seppur in composizione diversa, la corte di secondo grado Figc si riunirà ancora per decidere una sanzione. Dovrà farlo in base ai ‘paletti’ che saranno resi espliciti proprio dalla pubblicazione delle motivazioni da parte della Cassazione dello Sport. Dal 20 aprile il Collegio di Garanzia ha al massimo 30 giorni per rendere note le motivazioni. Visto l’avvicinarsi della fine stagione, è probabile che già nella prima settimana di maggio le stesse vengano rese note alle parti. Da quel momento, entro 15 giorni verrà fissata l’udienza per il cosiddetto “plusvalenze ter”. In gioco infatti non c’è solo il destino della Juventus, bensì in palio c’è la qualificazione Champions il cui andamento è stato modificato già due volte, prima col -15, quindi con la decisione del Collegio di Garanzia”.

Juventus, Boniek sicuro: “Sentenza più morbida”

Intercettato in radio ha parlato il vicepresidente Uefa ed ex giocatore di Juventus e Roma, Zibi Boniek. Secondo, infatti, l’ex calciatore la sentenza per i bianconeri, adesso, potrebbe essere più “morbida”. Andiamo a vedere, in dettaglio, quello che ha detto.

Intercettato dai microfoni di ‘Rai 1’, il vicepresidente della Uefa ed ex calciatore di Roma e Juventus ha detto la sua sull’esito del processo plusvalenze che vede, proprio, coinvolta la sua ex squadra: la Vecchia Signora: “Mi piace parlare di cose che so e capisco”. Per Boniek alla fine ci sarà una – possibile – sentenza più “morbida” rispetto a quella precedente, di conseguenza, ipunti di penalizzazione saranno dai 7 ai 10.