Tudorato finito, via Allegri: ha stregato la Juventus

Calciomercato Juventus, adesso si parla già della soluzione alternativa: potrebbe ritornare in bianconero di nuovo.

In casa Juventus si fanno già i piani per il futuro. La situazione di Allegri, dopo quattro sconfitte consecutive, sta già facendo riflettere la società per un’eventuale soluzione.

Il mister per ora rimane confermato ma nell’ambiente bianconero si parla già del possibile sostituto. Secondo, infatti, le ultime indiscrezioni, in casa Juventus, la soluzione alternativa, potrebbe essere proprio Igor Tudor. Il tecnico croato sta ottenendo ottimi risultati proprio nella sua attuale stagione alla guida del Marsiglia, il club francese sta di disputando la stagione secondo aspettative e il tecnico sembra avere quel phisique du role che, in questo momento delicato, sta mancando proprio alla squadra di Allegri.

Tudor come soluzione alternativa: arriva al posto di Allegri

Già ai tempi di Pirlo, Tudor fu presente nello staff proprio del Maestro quando allenava la Juventus e adesso, come si legge proprio dall’indiscrezione, potrebbe tornarci sì, ma questa volta proprio da allenatore.

Il tecnico, come scrivono da ‘Tuttosport’, oltre ad essere apprezzato sia dai tifosi che ne ricordano le prestazioni da giocatore, è anche, oggi, uno degli uomini simboli in tutto. Sarebbe infatti ideale per un ambiente che conosce perfettamente e, dunque, la sua candidatura, adesso, rimane più viva che mai. Per ora si parla soltanto di supposizioni, naturalmente, visto che Allegri rimane in tutto per tutto ancora al centro del progetto ma se qualcosa dovesse cambiare, Allegri ha ancora un anno di contratto, allora, Tudor potrebbe essere la soluzione gradevole a tutti, dirigenza in primis. Non ci resta che attendere possibili verdetti futuri.