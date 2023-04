Juventus, scelto l’allenatore della prossima stagione: “Fatta al 99%”

Juventus, secondo Paolo Bargiggia i bianconeri hanno scelto il tecnico per la prossima stagione. Fatta al 99% ha detto

Rescissione o esonero? Il ritorno di Conte oppure la prima panchina in Serie A di Zidane? Il futuro di Allegri è l’interesse maggiore in questo momento dentro la Juventus, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia dopo una partita balorda contro l’Inter.

E se da un lato c’è un contratto che blinda l’allenatore, dall’altro ci sono le voci di un concreto interesse per Conte, per quello che sarebbe un ritorno che forse non tutti i tifosi bianconeri vedrebbero di buon occhio. Vedremo ovviamente quello che succederà in questo finale di stagione anche se, secondo quanto spiegato da Paolo Bargiggia che è intervenuto durante la trasmissione Diretta Stadio su 7 Gold, dei dubbi non ce ne saranno. Il nuovo tecnico, la Juve, lo avrebbe scelto al 99%.

Juventus, sarà Allegri l’allenatore

Beh, nuovo tecnico non è corretto. “Al 99% resterà Massimiliano Allegri. La società bianconera, secondo quelle che sono le notizie in mio possesso, non vuole liberarsi del mister”. Queste le parole del giornalista che durante la serata di ieri ha fatto il punto anche su Giuntoli.

“Lui è il primo obiettivo della Juventus. Al momento di contatti concreti tra le parti non ce ne sono stati. Il direttore sportivo del Napoli ha uno stipendio di 1,2 milioni di euro all’anno più bonus”. Anche la scelta del nuovo ds è una cosa che la Juve sta valutando in queste settimane dopo la conferma dell’inibizione di Cherubini. Una figura, questa, fondamentale per il futuro. E il dirigente del Napoli che in questo fine settimana potrebbe vincere lo scudetto è un profilo che piace. Senza dimenticare che si è fatto anche il nome di Massara del Milan.