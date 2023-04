Tradito dalla Juventus: colpo gobbo Milan

Juventus beffata da una rivale: il Milan si inserisce per il terzino e sorpassa i bianconeri in vista della prossima sessione di calciomercato

La Juventus sta seguendo diversi terzini per rinforzare entrambe le fasce e per colmare le partenze, ormai quasi certe, di due pilastri come Alex Sandro e Juan Cuadrado.

Già da gennaio i bianconeri sono a caccia di nuovi obiettivi e hanno sondato il terreno per numerosi giocatori: da Rick Karsdorp ad Alejandro Grimaldo, ma non solo. La Juventus da tempo ha messo nel mirino anche il giovane terzino destro classe 2004 del Real Valladolid, Ivan Fresneda. Lo spagnolo nativo di Madrid ha collezionato 20 presenze in stagione tra Liga e Coppa del Re, anche se gli manca ancora il gol. Al suo primo anno nel massimo campionato spagnolo sta dimostrando di avere grande stoffa. Un talento che non è passato inosservato a club come la Juventus. I bianconeri, però, devono fare i conti con la concorrenza che non arriva solo dall’estero ma anche dalla Serie A.

Juventus, Milan in corsa per Fresneda del Valladolid

Potrebbe essere il Milan, che fino ad ora non si era interessata in maniera concreta, a mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus nella corsa a Ivan Fresneda.

La Juventus ultimamente sembra essersi defilata, vista la concorrenza di club come Arsenal, Borussia Dortmund e Newcastle. Come riportato da ‘gianlucadimarzio.com’, però, nella corsa a Fresneda si è inserito anche il Milan. Fresneda sta acquisendo uno status importante in questa stagione nel club di proprietà di Ronaldo Il Fenomeno. Proprio per il suo legame col Milan, il brasiliano potrebbe dare il via libera per il trasferimento del classe 2004 a Milano. I rossoneri lo stanno valutando attentamente, con la convinzione di provarci concretamente nei prossimi mesi. Attualmente sono avanti rispetto alla Juventus che, a causa di problematiche giudiziarie, si è momentaneamente defilata. Il nuovo talento del Real Valladolid è già entro nel giro della nazionale spagnola U19 e si prepara a un salto in un grande club europeo. Vedremo se la Serie A diventerà la sua prossima destinazione o se, come spesso è accaduto negli ultimi anni, saranno i club di Premier League ad avere la meglio.