Hanno ‘mandato’ via Allegri: “De Zerbi nuovo allenatore della Juve”

Hanno ‘mandato’ via Allegri: ormai i tifosi della Juventus hanno deciso: vogliono De Zerbi come prossimo allenatore della Juventus

Allegri sì, Allegri no. O, per meglio dire, Allegri proprio no. Ormai il sentimento dei tifosi della Juventus è noto. Vorrebbero un cambio tecnico alla fine di questa stagione: via il livornese, dentro magari Zidane – quasi irraggiungibile – o Conte, un altro sogno.

Ma nelle ultime settimane si sta facendo valere, a suon di gol e di prestazioni importanti della sua squadra, anche De Zerbi, che sta davvero entusiasmando al Brighton e che potrebbe anche puntare una big inglese. I tifosi bianconeri, comunque, sui social ormai si sono scatenati e hanno deciso di puntare tutto su di lui. Ovviamente in caso di outsider perché di quelli che sono i sogni già ve ne abbiamo parlato.

Hanno ‘mandato’ via Allegri, tutti vogliono De Zerbi

Ed è soprattutto su Twitter che tutti vogliono De Zerbi. Sì, è l’ex Sassuolo il prescelto. Anche in caso di vittoria dell’Europa League si pende per il cambio in panchina dopo un’annata decisamente difficile da digerire e con l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso che è quella della sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, nella quale la Juve non ha nemmeno avuto la forza di impostare un briciolo di reazione d’orgoglio, senza pensare al lato tecnico. Insomma, decisione presa.

Se sei bravo sei bravo anche alla Juve. Sia come gioco , empatia e fare spogliatoio. Vanno bene sia Palladino e Tudor, come de zerbi — Francesco (@Frances12925037) April 29, 2023

Eccallà un altra ennesima scommessa. Ora tutti Palladino fino all anno scorso nemmeno sapevate che facesse 😂 un conto è allena il Monza un altro è la Juve. Tra lui e DeZerbi prendo il secondo tutta la vita. — Giuseppe Rizzo (@bepper875) April 30, 2023