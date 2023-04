Zidane sa già tutto: la Juventus è nel tris

Zidane sa già tutto: il tecnico francese accostato alla Juventus conosce quello che potrebbe essere il futuro. La corsa è a tre

Il futuro, il suo di futuro, Zinedine Zidane già lo conosce. O almeno così dice As, che svela quelle che sono le possibili destinazioni del tecnico francese per la prossima stagione. Lui a quanto pare ha voglia di tornare in pista. E, una cosa è anche certa. Non sarà il Real Madrid il suo futuro.

Il quotidiano spagnolo svela che ci sono tre squadre pronte a prendersi le prestazioni del francese che ha dimostrato, a suon di vittorie, di essere in grado di dirigere un gruppo importante come quello spagnolo. Una sorta di genio della panchina visto che nel momento in cui ha preso in mano le redini del Madrid ha piazzato delle vittorie che molti tecnici sognano ma nemmeno ci vanno vicini. Insomma, un predestinato.

Zidane sa già tutto: c’è anche la Juve

E la Juve prima o poi – c’è questa netta sensazione – sarà nel suo destino. Un destino che si potrebbe tingere di bianconero o al massimo potrebbe vederlo protagonista in Patria. O al Psg, o al Marsiglia. Sì, anche la squadra della sua città Natale è quella che potrebbe vederlo protagonista.

Per il resto, e al momento, non si segnala nessun’altra possibilità. Niente opzioni di riserva, solamente queste tre che vedono la Juventus in prima linea. Nei giorni scorsi, dalla Francia in questo caso, sono venute fuori delle voci di un’attesa quasi frenetiche di Zizou nei confronti della Juventus. Sia in A, sia in B, sia in Champions o senza coppe, lui vuole Torino. La domanda è: cosa si sta aspettando?