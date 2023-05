Gelo siberiano Chiesa-Juventus: colpa di Allegri, frustrazione e addio

A seguito dei problemi segnalati tra Vlahovic e Di Maria, adesso, l’ennesimo caso potrebbe riguardare un altro top player della Vecchia Signora: Federico Chiesa. Secondo, infatti, l’indiscrezione proveniente proprio dal portale in questione, l’esterno avrebbe già manifestato una frustrazione dovuta anche ad una posizione di campo non idonea per esaltare le sue caratteristiche tecniche.

Così, scrive Del Monte su Twitter: “Fonti vicine a Chiesa mi hanno rivelato uno scollamento tra lui e la società, dovuto anche all’allenatore. Gioca regolarmente fuori posizione, ora sarebbe incerto sul futuro”. Una nota che non mette, certamente, di buon umore i tanti tifosi che adesso sembrerebbero preoccupati dell’accaduto sperando che sia soltanto un momento e non una cosa, davvero, seria. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sul caso.