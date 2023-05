Tempo scaduto per Allegri: hanno scelto Tudor

Adesso sembrano propensi per la scelta del nuovo tecnico: i vari messaggi social non lasciano dubbi. I dettagli.

Alcuni dei tifosi sembrano ormai convinti che la scelta ideale ricadrebbe, proprio, nell’ex. Igor Tudor, un nome e un perché.

L’attuale tecnico del Marsiglia potrebbe diventare, presto, il nuovo allenatore della Juventus? Sicuramente la candidatura oggi più che mai rimane viva. I buoni risultati ma soprattutto l’attitudine con cui il tecnico gestisce le proprie squadre sembra essere quella ideale per essere, di nuovo, in orbita bianconera. Su questo anche i tifosi sembrano aver raggiunto un verdetto, almeno una parte sui social è convinta che la scelta di Tudor ridarebbe grinta ed entusiasmo all’ambiente della Vecchia Signora.

Tudor e il DNA bianconero: i tifosi lo vogliono

Poi io farei parlare sempre e solo lui e l’allenatore che a sto punto spero, se si deve realmente cambiare, in Tudor. — Frank (@Frank_Fadeout) May 1, 2023

Senza soldi Champions, con soli giovani solo Tudor — Peppe ⚪⚫ (@RunawayAgain) May 1, 2023

Tudor in questo momento sarebbe la scelta più adatta — Aldobrando Ugo (@AldobrandoUgo) May 1, 2023

Fosse per me il prossimo anno prenderei Tudor. Peró ripeto, serve poi costruire una squadra (non quella che va in campo ma quella fuori) solida e forte intorno. pic.twitter.com/pHmQWyr7v5 — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) May 1, 2023

Tudor sarebbe perfetto e ci verrebbe anche di corsa, poi è uno che con i giovani ci sa lavorare.

Un reset “culturale” — Shinji (@missionaryshin) April 30, 2023

Come si può evincere da questi diversi tweet, la candidatura di Tudor, oggi, è nel vivo delle possibilità.

I tifosi, in questo senso, almeno una grande fetta sembra convinta che la scelta del nuovo mister possa ricadere proprio su di lui: un profilo che è quindi una solida garanzia anche e soprattutto per lo spirito d’appartenenza in un ambiente che conosce perfettamente. Sarebbe, infatti, lui il sostituto ideale.