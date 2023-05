Contestazione bollente, tifosi in rivolta: a rischio una gara di Serie A

Adesso la situazione si fa sempre più rovente, i tifosi avrebbero aspettato la squadra che arrivava col pullman.

Ciò che sta accadendo alla Sampdoria, dopo diverse sconfitte consecutive e ormai una retrocessione che sembra prossima, a soli 17 punti raggiunti in campionato non fa felici, certamente, i supporter che hanno contestato la squadra.

Come scrivono da ‘Calciomercato.com’: “I tifosi blucerchiati avrebbero contestato con toni piuttosto diretti la propria squadra. Al centro della bufera in particolare Abdelhamid Sabiriper la storia della maglietta regalata ai tifosi della Fiorentina (il fantasista marocchino si è ritirato in Germania, non è stato nemmeno convocato per il Torino) ma non finisce qui”.

Clima rovente in casa Sampdoria: cosa è successo

Come scrivono, sempre da ‘Calciomercato.com’, un altro episodio riguarda proprio, direttamente il segretario generale Ienca, secondo la ricostruzione :”Al suddetto verrebbe imputato, oltre alla fede genoana, anche un altro ‘capo d’accusa’. Il dirigente, secondo il tifo blucerchiato, è un ‘uomo di Ferrero’ nonché uno degli ostacoli alla cessione della società. Ienca, dal giorno dell’arresto del Viperetta, è anche amministratore unico della Sport Spettacolo, la holding della famiglia Ferrero controllante della Sampdoria”.

Adesso le contestazioni potrebbero continuare, anche, nella sfida di questa sera contro il Torino, così scrivono sempre dal portale di ‘Calciomercato.com’: “Anche con il Torino, questa sera, è altamente probabile una forte contestazione da parte della Sud, che oltre ai calciatori mette nel mirino Ferrero, Garrone e le istituzioni. La situazione che potrebbe replicarsi è quella vista con lo Spezia, dove il lancio di fumogeni aveva interrotto la gara. Lo scenario potrebbe ripresentarsi, forse in altri modi, c’è chi parla di clima rovente all’interno della tifoseria e rischio sospensione della gara. La situazione potrebbe ulteriormente scaldarsi in caso di imbarcata. Se la Samp dovesse fare un’ennesima figuraccia, il post partita potrebbe essere complesso”.