Calciomercato Juventus, salta il rinnovo: ribaltone ufficiale imminente

Calciomercato Juventus, l’erede è già stato designato, adesso, non ci sono dubbi sulla sua potenzialità: i dettagli.

In casa portoghese si sogna già in grande e l’erede ha già un volto specifico. Dopo l’ormai sempre più vicino addio del top player difensivo, adesso, il club ha già scelto il suo erede desginato.

Non ci sono dubbi, infatti, secondo l’ultima indiscrezione, su chi sarà il prossimo acquisto del Benfica, o meglio, il cosiddetto erede che dovrebbe prendere le veci della difesa, diventando, a tutti gli effetti, il nuovo erede del club portoghese.

Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Grimaldo: Kerkez sarà il prescelto

Il laterale lascerà il Benfica a parametro zero a fine stagione, una buona notizia per i bianconeri che lo stanno sondando da diverso tempo, consapevoli di avere già sondato ampiamente la possibilità di averlo in squadra nella prossima stagione, certamente, a semplificare l’affare ci sarebbe proprio la possibilità di averlo a zero: dunque senza spenderci soldi per il cartellino ma offrendo un contratto convincente. Questo potrebbe essere un problema in caso di inserimento di altre big in corsa, ovviamente, Grimaldo è un giocatore molto seguito e le sue prestazioni in Champions League non sono passate indifferenti ai grandi club europei.

Al suo posto, si legge proprio dal portale portoghese, ‘Abola’, il Benfica avrebbe già sondato l’erede designato: si tratterebbe di Kerkez, nazionale ungherese di 19 anni, che ha giocato 47 partite, cinque gol e sei assist con l’AZ Alkmaar, ed è, attualmente, in cima alle preferenze della squadra portoghese.