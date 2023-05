Calciomercato Juventus, 225 milioni sul piatto: il doppio addio è una sentenza

Calciomercato Juventus, il club avrebbe già raggiunto un tesoretto sufficiente da permettersi ben due grandi colpi per il futuro: i dettagli.

Come scrivono da ‘footballtransfers’, portale inglese di riferimento, ci sarebbero nei piani del club inglese ben due colpi importanti da fare per il futuro. Infatti, la dirigenza del club del nord di Londra metterebbe un budget davvero faraonico a disposizione di Arteta per la prossima stagione.

Come si legge, infatti, l’Arsenal sarebbe disposto a spendere tanto per rinforzare la rosa e potrebbe prelevare ben due titolari della Juventus per la prossima stagione. Stando all’indiscrezione, infatti, Arteta avrà a disposizione almeno 225 milioni da investire sul mercato.

Arsenal ‘piomba’ su Vlahovic e Rabiot: doppio colpo milionario

Il club inglese continua a mostrare un discreto interesse nei confronti dell’attaccante bianconero che adesso ha ritrovato, giusto ieri, anche la via del gol che mancava da ormai tanti mesi. Il giocatore classe 2000 è un pupillo di Arteta che lo segue già da diverso tempo. Con il nuovo upgrade finanziario, l’Arsenal sarebbe pronto a mettere mano al portafogli e portare a Londra l’attaccante serbo.

Ma Vlahovic non sarebbe l’unico nome in lista. Si legge, infatti, che Rabiot starebbe cercando una sistemazione in Premier League nella prossima stagione e il fascino del calcio inglese potrebbe trainarlo, proprio, nel club del nord di Londra visto che il francese andrà in scadenza con la Juventus a giugno. Insomma, col nuovo tesoretto, l’Arsenal potrebbe mettere a segno ben due colpi importantissimi proprio dalla Juventus.