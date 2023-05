Nuova assenza UFFICIALE per la Juventus: out per 20 giorni

Una perdita importante per la squadra di Allegri, il giocatore starà fuori almeno 20 giorni: i dettagli del caso.

Come comunicato da un indiscrezione di ‘Giovanni Albanese’ sul suo profilo Twitter, il giovane prodigio bianconero sarà fuori per 20 giorni e non sarà quindi a disposizione di Allegri per il finale di stagione.

Così, infatti, viene comunicato direttamente da ‘Giovanni Albanese’ su Twitter: “La Juventus dovrà fare a meno di Soulé per il finale di stagione: ufficiale la convocazione per il Sub20 che si disputerà in Argentina dal 20 maggio all’11 giugno. Tre i candidati per occupare quel posto in rosa: Ciompagnon, Sekulov e Yildiz. Un 3 per 1 griffato NextGen”.

Allegri perde Soulé: sarà fuori 20 giorni

Il giovane argentino ha dimostrato di avere già il physique du role per competere ad alti livelli e per essere parte di questa Juventus. Lo stesso Allegri lo ha, ormai, reso parte integrante della rosa dei grandi. Non è un caso che questa nuova filosofia improntata su giovani stia già avendo grossi risultati. Il caso dell’argentino non è isolato, infatti, da Fagioli, Miretti fino a Illing: la Juventus che verrà è già parte concreta del club attuale.

Certamente, questo finale di stagione rottambolesco tra fattori extra campo, Europa League e il mantenimento della zona Champions con possibile qualificazione tra le prime quattro del campionato, dovrà avere necessariamente la massima concentrazione del mister ma soprattutto dei suoi ragazzi. Soulé per almeno 20 giorni, però, non sarà parte della rosa di Allegri.