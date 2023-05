Calciomercato Juventus, Champions decisiva: arriva il ‘principe’

Calciomercato Juventus, con la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe arrivare anche il “principe” della difesa. Indiscrezioni confermate

“Entrare in Champions League e prendersi la finale di Europa League”. In questo modo, nella conferenza stampa di oggi, ha parlato Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. Che ovviamente ha messo a fuoco gli obiettivi in questa parte finale di stagione.

Sa bene il tecnico che chiudere il campionato tra le prime quattro potrebbe significare avere dei soldi importanti da investire sul mercato. E sa bene, il tecnico, che la sua quadra ha bisogno di ritocchi per la prossima stagione, soprattutto perché in molti potrebbero salutare la compagnia. E se ieri vi abbiamo parlato di alcune indiscrezioni che riguardano Pau Torres, il difensore spagnolo del Villarreal giustiziere appunto dei bianconeri un paio di stagioni fa nella massima competizione europea, adesso arrivano delle conferme sul suo nome e, a riportarle, è la Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Juventus, fari non solo su Pau Torres

I riflettori sul centrale, elegante come un principe in difesa, praticamente non si sono mai spenti dalla scorsa estate, quando prima che la Juventus chiudesse con Bremer, aveva trattato proprio lo spagnolo.

In caso di Champions League, come detto, il suo nome potrebbe tornare alla ribalta, così come potrebbe tornare alla ribalta anche quello di Koulibaly, spiega ancora il quotidiano rosa, che sembra aver chiuso dopo un solo anno il suo, la sua esperienza in Premier League. Infine, a conclusione del quadro, si parla anche di Scalvini, il difensore dell’Atalanta – che può giocare anche in mezzo al campo – che la società bianconera ha messo nel mirino. Nomi importanti, è evidente. Così come è evidente che dipenda tutto dalla Champions League.