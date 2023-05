Mega offerta e faro del progetto: scippano Vlahovic alla Juventus

Un club, adesso, sarebbe pronto ad un’offerta faraonica per avere, subito, l’attaccante serbo della Juventus: i dettagli dell’operazione.

Dalla Premier League potrebbe arrivare un’offerta super importante per l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Stando, infatti, all’ultima indiscrezione: in casa bianconera potrebbe subentrare una nuova interessata all’operazione Vlahovic.

Si tratterebbe di un’altra squadra inglese, quindi, non solo più il solito Arsenal, club che, da sempre, segue con interesse il proseguo dell’operazione. Il club in questione sarebbe, secondo indiscrezioni, l’Aston Villa. Come si legge dal portale inglese ‘Fottoballinsider247’, il club del Midlands sta tenendo d’occhio la disponibilità del 23enne serbo, che potrebbe spingere per lasciare i bianconeri a fine stagione.

Vlahovic in Premier League? Adesso c’è l’Aston Villa

C’è però da tenere in considerazione che se la Juventus dovesse ottenere, comunque, una qualificazione in Europa, a quel punto, Dusan potrebbe comunque rimanere a Torino da protagonista che nelle ultime sfide ha anche, per fortuna, ritrovato la via del gol.

L’Aston Villa di Emery è un club che in questa stagione ha sorpreso e, incredibilmente, è in posizioni davvero importanti in classifica che potrebbero permettere a Dusan di cavalcare i palcoscenici importanti, oltre, ovviamente, al sogno del calcio inglese che è sempre il campionato più ambito dai giocatori più importanti. Pertanto, adesso, molto potrebbe muoversi in questa direzione e non ci resta, come sempre, attendere un verdetto che potrebbe arrivare puntuale proprio a fine stagione quando il club bianconero avrà più concretamente fatto il punto sul futuro.