Dal ritorno alla Juventus all’ipotesi Superlega, Platini show: “Si farà”

L’ex storico bianconero ha parlato del suo passato alla Juventus e dell’ipotesi Superlega: tutti i dettagli svelati.

A ‘Open’ riportano le parole dell’ex leggenda bianconera a proposito di diverse questioni, anche del ritorno della Superlega.

Michel Platini oggi è solo più un amatore e tifoso del calcio. Ma se si annoia dopo dieci minuti cambia canale, così ha detto lui. Il fuoriclasse e leggenda bianconera ha parlato, in dettaglio, di diverse situazioni anche dell’ipotesi, come già detto poc’anzi, del ritorno della Superlega proposta e poi accantonata.

Platini sulla Superlega: “Si farà ma non così”

Sulla Superlega, proposta, ancora oggi in cantiere dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez e dall’allora presidente della Juventus, Andrea Agnelli, Platini ha parlato così della questione: “Prima o poi la Superlega si farà, ma non così. E non mi faccia dire altro”. Così, infatti, ‘Open’ riporta le parole della leggenda bianconera.

Platini ha anche parlato dei suoi allenatori preferiti. Tra questi c’è anche un italiano, Carletto Ancelotti (ora tecnico del Real Madrid) e, ovviamente, Pep Guardiola. Questi due sono i suoi preferiti. Senza dimenticare l’Ajax di Cruiff e anche Giovanni Trapattoni. Sulla sua Juventus ha così sentenziato: “Quella squadra avrebbe potuto vincere tre coppe dei campioni”. L’ex leggenda ha anche parlato del ritorno alla Juventus e in, questo senso, ha fatto sapere che per ora non gli è stata mai fatta un’offerta per fare da dirigente.