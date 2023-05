Calciomercato Juventus, scherzetto turco: erede Vlahovic da 30 milioni

La Juventus individua il possibile erede di Dusan Vlahovic per la prossima stagione: servono 30 milioni di euro

La Juventus sembra aver ritrovato il vero Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è tornato a segnare, realizzando due gol consecutivi contro Lecce e Atalanta che hanno portato a due vittorie.

I suoi numeri stanno migliorando notevolmente e la sua presenza sarà fondamentale già a partire da giovedì, quando la Juventus affronterà il Siviglia in semifinale di Europa League. L’attaccante ex Fiorentina è in scadenza a giugno 2024 e diversi top club europei lo stanno monitorando da vicino in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, ormai sempre più vicina. La Juve è consapevole che qualora arrivasse un’offerta sostanziosa da parte di un club di Premier League o di Liga, sarebbe difficile rifiutare e trattenere Vlahovic. Anche perché è ancora concreta la possibilità che i bianconeri siano estromessi dalle coppe europee e questo porterebbe a un addio quasi certo di Vlahovic. La Juventus è già alla ricerca di un eventuale sostituto; i nomi sono diversi e uno di questi milita in Spagna.

Juventus, scelto il sostituto di Vlahovic: occhi su Unal del Getafe

Come riportato dal portale spagnolo, ‘todofichajes.com’, la Juventus avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Getafe, Enes Unal.

Attaccante classe ’97 turco, cresciuto nelle giovanili del Bursaspor, ha già vestito le maglie di numerosi club. Passando anche da una breve parentesi al Manchester City nel 2015, ha giocato con il Genk, col Twente, approdando poi in Spagna dove ha militato nel Villareal, nel Levante e nel Real Valladolid, prima di approdare al Getafe nel 2020. Il 25enne sta disputando una grandissima stagione: 14 gol e 3 assist in 33 presenze in Liga. Numeri importanti che non stanno passando inosservati alla Juventus. Unal ha un contratto col Getafe fino al 2025 e la richiesta è di 30 milioni di euro, una cifra certamente considerevole per le possibilità economiche della ‘Vecchia Signora’. Oltre alla cifra che sicuramente ostacola i piani della Juventus, c’è anche da considerare l’interesse di altri club per l’attaccante turco; uno su tutti l’Atletico Madrid che a fine stagione dovrebbe sacrificare Alvaro Morata ed è alla ricerca di un nuovo centravanti. Il ‘Cholo’ Simeone lo ha potuto osservare da vicino in questa stagione di Liga, ammirando le qualità del classe ’97. La Juventus proverà a giocarsi le sue carte nella corsa a Enes Unal.