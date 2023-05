Juventus-Siviglia, UFFICIALE: assenza pesantissima, fuori dai convocati

Juventus-Siviglia, ufficiale i convocati. Assenza pesante per la squadra, sarà fuori dai convocati: tutti i dettagli.

Giovedì sera ci sarà l’andata delle semifinali di Europa League. I ragazzi di Allegri ospiteranno il Siviglia, squadra decisamente attrezzata per partite di questo calibro. Non ci resta, dunque, che aspettare il possibile verdetto sul campo e scoprire tutti i convocati ufficiali della gara di Torino.

Nella squadra spagnola, ci sarà, come si legge proprio dal comunicato rilasciato ufficialmente dal club un’assenza importante. Mancherà un top player offensivo ed ex proprio della Serie A.

Juventus-Siviglia i convocati: nelle fila degli spagnoli mancherà Suso

Nella formazione del Siviglia spicca l’assenza di Suso. L’ex Milan non prenderà parte alla trasferta di Torino e non sarà, quindi, presente nella rosa dei giocatori del Siviglia.

Andiamo a scoprire in dettaglio, tutti i convocati della gara di giovedì sera, proprio nelle fila della squadra spagnola: Bono, Dmitrovic, Alberto Flores, Jesús Navas, Badé, Montiel, Rekik, Acuña, Alex Telles, Fernando, Gudelj, Manu Bueno, Óliver Torres, Rakitic, Lamela, Ocampos, Bryan Gil, Papu Gómez, Rafa Mir y En-Nesyri. Come si può evincere, infatti, il calciatore Suso non è presente nella lista, dunque, più presumibilmente lo rivedremo nella sfida di ritorno, proprio in Spagna. La Juventus, dunque, dovrà disputare una gara intelligente per uscire con un risultato positivo in casa e giocarsi più tranquillamente il ritorno in casa del Siviglia. Non sarà una sfida semplice ma in gioco c’è la finale e pertanto la partita sarà cruciale in questo senso.