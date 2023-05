Voti Juventus-Siviglia 1-1: Gatti tiene in vita i bianconeri, Pogba trova l’assist

Voti e pagelle di Juventus-Siviglia: l’analisi delle prestazioni dei bianconeri all’Allianz Stadium. Top e flop della gara

La Juventus parte subito forte contro il Siviglia nella semifinale d’andata di Europa League, sfruttando la spinta del pubblico dell’Allianz Stadium, ma subisce il gol nel momento di maggiore spinta.

En-Nesyri sfrutta perfettamente un contropiede e spiazza Szczesny, portando in vantaggio il club andaluso alla prima vera occasione utile. In ritardo Bonucci che soprattutto a livello atletico non riesce a gestire la velocità degli attaccanti del Siviglia. La Juventus perde un pò di certezze, anche se la spinta di Kostic sulla sinistra è una costante in tutto il primo tempo. Angel Di Maria non ispirato come al solito, anche se disegna qualche traiettoria interessante soprattutto nel primo tempo. Un pò timido Fabio Miretti rispetto al solito. Vlahovic, invece, mostra grande voglia di fare e sfiora anche un gol che per lui dovrebbe essere piuttosto semplice.

Juventus-Siviglia, i voti: Pogba e Gatti la risolvono

Nonostante di fronte ci fosse la regina della competizione, capace di vincere 6 volte l’Europa League, la Juventus mostra personalità e voglia di imporrare il proprio status.

La partita si complica dopo il gol dell’attaccante marocchino; il Siviglia riesce a tenere botta nel secondo tempo, pur abbassando il ritmo e riesce quasi a vincere la partita. L’arbitro non assegna un calcio di rigore piuttosto lampante ai bianconeri per il fallo in area di rigore su Rabiot. Importanti gli ingressi di Chiesa, Pogba e Iling-Junior nel secondo tempo. Tutti e tre danno il loro apposto, con energia e qualità in zona offensiva. Chiesa mostra intraprendenza nel puntare l’uomo e nel cercare la giocata. Ancor meglio l’impatto di Iling che fa una grande giocata trovando il tunnel sul diretto avversario e quasi non trova l’assist vincente. Un ragazzo che sembra giocare più spensierato, soprattutto dopo il gol trovato nell’ultimo turno di campionato con l’Atalanta. Pogba sta ritrovando minuti e questa volta trova l’assist vincente per il gol di Gatti con una torre di testa che di fatto permette al difensore di dover solo appoggiare in rete.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny 6; Danilo 6, Bonucci 5 (Gatti 7), Alex Sandro 5.5; Cuadrado 5.5, Miretti 5 (Chiesa 6.5), Locatelli 6, Rabiot 6.5, Kostic 6.5 (Iling-Junior 6.5); Di Maria 6 (Pogba 6.5), Vlahovic 6 (Milik 6)